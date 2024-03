Ban vs SL 2024: शंटो ने छीन ली मैच, श्रीलंका बॉलर को दौड़ाकर कूटा, चौके और छक्के की बारिश कर बांग्लादेश को 8 विकेट से जीत दिलाई, सीरीज 1-1 से बराबर, 9 मार्च को निर्णायक मुकाबला

Highlights तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 11 गेंद शेष रहते दो विकेट पर 170 रन बनाकर जीत दर्ज की। दासुन शनाका पर छक्के के साथ बांग्लादेश को लक्ष्य तक पहुंचाया।

Bangladesh vs Sri Lanka, 2nd T20I 2024: नजमुल हुसैन शंटो ने अकेले मैच छीन लिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच शंटो ने कमाल की पारी खेली और श्रीलंका बॉलर को दौड़ाकर कूटा। निर्णायक मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। चौके और छक्के की बरसात कर दी। शंटो के नाबाद अर्धशतक की मदद से बांग्लादेश ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को आठ विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। श्रीलंका के 166 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने नजमुल (38 गेंद में नाबाद 53 रन, चार चौके, दो छक्के) और तौहीद हृदय (25 गेंद में नाबाद 32, दो चौके, एक छक्का) के बीच तीसरे विकेट की 87 रन की अटूट साझेदारी से 11 गेंद शेष रहते दो विकेट पर 170 रन बनाकर जीत दर्ज की।

SRI LANKA VS BANGLADESH - THE GREATEST RIVALRY...!!! 🤯



- A DRS drama now, On field umpire gives out, but 3rd umpire says Not Out despite the Edge. pic.twitter.com/yElPSUYc2l