IND vs BAN 3rd T20 Live Score: भारत बनाम बांग्लादेश तीसरा टी20 मैच लाइव स्कोर, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से लाइव मैच अपडेट

Highlights IND vs BAN 3rd T20 Live: भारत बनाम बांग्लादेश तीसरा टी20 मैच लाइव स्कोर India vs Bangladesh Live: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से लाइव मैच अपडेट

India vs Bangladesh 3rd T20 Live: भारत और बांग्लादेश के बीच आज तीसरा टी20 मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे और बांग्लादेश की कप्तानी नजमुल हुसैन शांतो। भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज में भारत 2-0 से सीरीज पर कब्जा कर चुका है और आज टीम इंडिया 3-0 से सीरीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारत-बांग्लादेश टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा एप्प पर देख सकते हैं और मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्पोर्ट्स 18 चैनल पर देख सकते हैं।

