WCL 2025: भारत-पाक विवाद के बीच शाहिद अफरीदी ने भारतीय जर्सी पर दिए ऑटोग्राफ, देखें

WCL 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मैच की चर्चा के बीच, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी यूनाइटेड किंगडम में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) में एक भारतीय जर्सी पर ऑटोग्राफ देते हुए पकड़े गए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तब वायरल हुई जब अफरीदी ने WCL 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ मैच से हटने वाले भारतीय खिलाड़ियों की आलोचना की।

तस्वीर में, अफरीदी एक मैच के दौरान भारतीय जर्सी के पीछे ऑटोग्राफ देते हुए दिखाई दे रहे थे। हालाँकि, वेबसाइट इस बात की पुष्टि नहीं कर सकी कि यह तस्वीर किस क्रिकेट मैच की है। शिखर धवन सहित कई भारतीय खिलाड़ियों के मैच से हटने के बाद, पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ मैच रद्द कर दिया गया।

भारत और पाकिस्तान कई दशकों से भू-राजनीतिक आधार पर कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं, जिसकी चिंगारी इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले में भड़क उठी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए जवाबी कार्रवाई की।

डब्ल्यूसीएल 2025 के मैच की घोषणा के तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर भारतीयों द्वारा पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर लगातार हंगामा मच गया। इससे पहले, अफरीदी ने 20 जून को पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच से हटने के लिए भारतीय खिलाड़ियों पर तीखा हमला किया था। अफरीदी ने संवाददाताओं से कहा, "हम यहां क्रिकेट खेलने आए हैं और मैंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए - इसे आगे बढ़ना चाहिए।"

