IND vs ENG, 4th Test Day 5 Highlights: मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ पर हुआ खत्म, गिल, जडेजा और सुंदर ने जड़ा शतक

IND vs ENG, 4th Test Day 5 Highlights: वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और शुभमन गिल के दूसरी पारी में शतकों की मदद से, भारत ने रविवार को मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लिया। इंडियन टीम ने आखिर में विपक्षी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से पहले 425/4 का स्कोर बनाया। दिन की शुरुआत में, केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों क्रीज पर थे; हालाँकि, दोनों बल्लेबाज सुबह के सत्र में आउट हो गए, जिससे भारत मुश्किल स्थिति में आ गया, लेकिन सुंदर और जडेजा दोनों ने अपनी लंबी साझेदारी से सुनिश्चित किया कि भारत मैच में और कोई विकेट न गंवाए।

भारत 311 रनों के घाटे का पीछा करते हुए 0/2 पर था, लेकिन जडेजा (107 *) और सुंदर (101 *) के नाबाद शतकों की बदौलत 425/4 पर मजबूत रहा, जिन्होंने 203 रनों की साझेदारी की।

इस परिणाम के साथ, इस सप्ताह ओवल में होने वाले अंतिम टेस्ट से पहले श्रृंखला 2-1 पर बनी हुई है।

गिल ने कहा कि बल्लेबाजी के प्रयास से बेहद खुश हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम पर बहुत दबाव था। अब बस विकेट लेने की बात है। पाँचवें दिन विकेट, कुछ न कुछ हो रहा है, हर गेंद एक घटना है। हम गेंद दर गेंद आगे बढ़ाना चाहते थे, और इसी बारे में हमने बात की थी। हमें लगा कि वे वहाँ शतक के हक़दार थे। हर मैच आखिरी दिन आखिरी सत्र तक चलता रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला। एक टीम के तौर पर इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आपने पहले कितने रन बनाए हैं। जब भी आप देश की सफ़ेद जर्सी पहनकर मैदान पर उतरते हैं, तो थोड़ी घबराहट होती है। इससे पता चलता है कि मुझे देश के लिए खेलने की कितनी परवाह है।

गिल ने कहा कि पहली पारी में, हमने अच्छा स्कोर ज़रूर बनाया। लेकिन हमारे कई बल्लेबाज़ जम गए। इन विकेटों पर जमे हुए बल्लेबाज़ों के लिए पारी को गहराई तक ले जाना ज़रूरी होता है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी पारी में हम जिस तरह से ऐसा कर पाए, उससे खुश हूँ। (बुमराह के बारे में) इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। जब तक हम मैच (ओवल में) जीत रहे हैं, टॉस की परवाह नहीं करते।

सुंदर ने भी अपना शतक पूरा किया, और फिर खिलाड़ियों ने हाथ मिलाकर मैच का अंत किया। हालाँकि इस बारे में अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन भारत ने कल शाम से एक बेहतरीन खेल दिखाया है। वे मुकाबले में पूरी तरह से डूब चुके थे, लेकिन उन्होंने डटे रहे, हिम्मत दिखाई और अंतिम परिणाम तक पहुँचे। बेन स्टोक्स को यह नतीजा पसंद नहीं आया होगा, न ही उन्हें खेल का अंत पसंद आया होगा, फिर भी, उन्हें पता होगा कि उनकी टीम ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर समय भारत को मात दी है। हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द ही प्रेजेंटेशन के साथ वापस आएँगे।

