England vs India, 4th Test: गिल, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की शतकीय पारी से चौथा टेस्ट ड्रॉ कराने में सफल रहा भारत

England vs India, 4th Test: भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के आखिरी दिन कमाल की बल्लेबाजी दिखाते हुए मैच को ड्रॉ कराने में सफल रहा। दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से तीन शतक लगाए गए जिनमें रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद शतक जड़े। वाशिंगटन का यह पहला टेस्ट शतक था। उन्होंने 206 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए। जबकि रवींद्र जड़ेजा 107 रन पर नाबाद रहे। जड़ेजा का यह चौथा टेस्ट शतक था। इससे पहले कप्तान शुभमन गिल ने भी 103 रनों की शतकीय पारी खेल इंग्लिश टीम के अरमानों को ठंडा करने का काम किया। केएल राहुल ने भी 90 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, जो टीम इंडिया के लिए शुरुआती चरण के लिए महत्वपूर्ण रही। क्योंकि टीम ने बिना खाता खोले अपने दो शीर्ष विकेट खो दिए थे।

हेडिंग्ले में दिल टूटा, लॉर्ड्स में दिल टूटा, और फिर भी मैनचेस्टर में दिल खोलकर प्रदर्शन किया। यह एक ऐसा शानदार प्रदर्शन है जो शुभमन गिल के नेतृत्व में इस टीम को आगे बढ़ने के लिए परिभाषित कर सकता है। एक कोने में धकेले जाने, रनों के पहाड़ के नीचे दबे होने और मैच बचाने के लिए पाँच सत्र बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने के बावजूद, भारत ने यह कर दिखाया। भारत ने आखिरी दिन पूरी बल्लेबाजी की और 4 विकेट खोकर 425 रन बनाए। इस प्रकार मेहमान टीम ने इंग्लैंड को दूसरी पारी नहीं खेलने दी। मैच का परिणाम आने तक भारत ने 11 रनों की लीड भी हासिल कर ली थी।

और भारतीय टीम ने यह सब बिना किसी नाटक के, उस आखिरी दिन किया जो उनकी पूरी परीक्षा लेने वाला था। इंग्लैंड सोचेगा कि क्या गलती हुई और जब स्टोक्स के पास गेंद नहीं थी तो गेंदबाजी में कोई कसावट क्यों नहीं थी। पिच पूरी तरह से सपाट नहीं थी। पिच पर असमान उछाल था, और कुछ पैरों के निशान भी थे जिनसे निपटना था। लेकिन कुछ छूटे हुए मौके, कुछ साधारण गेंदबाजी और बल्ले से ज़बरदस्त कौशल ने भारत को आखिरी टेस्ट से पहले श्रृंखला में ज़िंदा रखा है।

