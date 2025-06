New Zealand Cricket contract 2025: पैसा और टी20 लीग ने टेस्ट-वनडे क्रिकेट को किया चौपट?, क्यों केंद्रीय अनुबंध को लात मार रहे क्रिकेटर

Highlights New Zealand Cricket contract 2025: अगले महीने जिंबॉब्वे के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज में खेलना संदिग्ध है। New Zealand Cricket contract 2025: केन विलियमसन ने पिछले साल भी केंद्रीय अनुबंध को स्वीकार नहीं किया था। New Zealand Cricket contract 2025: टी20 और दुनिया भर की अन्य लीगों में खेलने के लिए स्वतंत्र हो सकें।

New Zealand Cricket contract 2025: दुनिया भर में लीग और टी20 शुरू होने से टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर ग्रहण लग गया है। खिलाड़ी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कई देशों के खिलाड़ी केंद्रीय अनुबंध को लात मार रहे हैं। खिलाड़ी को लग रहा है कि केंद्रीय अनुबंध के कारण लीग में पीछे रह जाएंगे और पैसे की भूख नहीं मिटेगी? न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने फिर से न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ केंद्रीय अनुबंध को अस्वीकार कर दिया है और संभवतः अगले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रहेंगे। विलियमसन ने पिछले साल भी केंद्रीय अनुबंध को स्वीकार नहीं किया था।

वह टी20 और दुनिया भर की अन्य लीगों में खेलने के लिए स्वतंत्र हो सकें। इसके बजाय उन्होंने पिछले साल एक अनौपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में न्यूज़ीलैंड ने जो 13 टेस्ट मैच खेले उनमें से नौ मैच में हिस्सा लिया और 1,000 से अधिक रन बनाए। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मंगलवार को जिन 20 अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची जारी की उसमें विलियमसन का नाम शामिल नहीं है।

उनके अलावा डेवॉन कॉनवे, फिन एलन, टिम सीफर्ट और लॉकी फर्ग्यूसन भी इस सूची में शामिल नहीं है। यह सभी खिलाड़ी विदेशों में टी20 लीग में खेल रहे हैं। संभावना है कि विलियमसन फिर से अनौपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ऑलराउंडर मुहम्मद अब्बास और जैक फाउल्केस, विकेटकीपर मिच हे और स्पिनर आदि अशोक को पहली बार अनुबंध दिया गया है।

विलियमसन अभी इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप और टी20 ब्लास्ट में मिडिलसेक्स के लिए और द हंड्रेड में लंदन स्पिरिट के लिए खेल रहे हैं। यह अनुबंध टिम साउथी (जो कि संन्यास ले चुके हैं), ईश सोढ़ी, एजाज पटेल और जोश क्लार्कसन की अनुपस्थिति में किया गया है। ब्लैक कैप्स का प्रतिनिधित्व करने की उनकी भूख खत्म हो गई है।