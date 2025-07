IND vs ENG: शुभमन गिल ने तोड़ा 88 साल पुराना रिकॉर्ड, डॉन ब्रैडमैन को छोड़ा पीछे; जानें यहां

IND vs ENG: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने नया कीर्तिमान बनाकर सभी को पीछे कर दिया है। गिल ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर 2025 एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट को ड्रॉ कराने में भारत की मदद करते हुए एक शानदार पारी के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।

गिल अब इंग्लैंड में किसी भारतीय कप्तान द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं क्योंकि उन्होंने 1990 में ओल्ड ट्रैफर्ड में मोहम्मद अजहरुद्दीन द्वारा बनाए गए 179 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। गिल ने इंग्लैंड में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले विदेशी कप्तानों की सूची में इयान चैपल, गैरी सोबर्स, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, स्टीव वॉ, माइकल क्लार्क और एंजेलो मैथ्यूज जैसे कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।

शुभमन गिल ने 238 गेंदों में 103 रनों की पारी के साथ सीरीज का अपना चौथा शतक बनाया, जिससे भारत ने 311 रनों की बढ़त गंवाने के बाद मैच को बराबरी पर ला दिया। गिल ने केएल राहुल (90) के साथ तीसरे विकेट के लिए 188 रनों की बड़ी साझेदारी की, जिसके बाद वाशिंगटन सुंदर (101) और रवींद्र जडेजा (107) ने सुनिश्चित किया कि भारत और कोई विकेट न गंवाए।

