ICC World Cup 2023: मैदान में मोहमद्द रिजवान ने पढ़ी नमाज! पाक बनाम नीदरलैंड के मैच के वायरल वीडियो का क्या है सच

ICC World Cup 2023: भारत की मेजबानी में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया है जिसमें 10 देशों की टीम वर्ल्ड कप के लिए मैदान में अपना खून-पसीना बहा रही है। वर्ल्ड कप के आगाज के साथ पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेले का रोमांचक मुकाबले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

हैदराबाद में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर अजब दावा किया गया है। दरअसल, क्रिकेट विश्व कप मैच के ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मोहम्मद रिजवान के नमाज पढ़े जाने का वीडियो सामने आया है।

यह पहली बार नहीं है जब मोहम्मद रिजवान को किसी मैच के दौरान नमाज पढ़ते देखा गया हो। इससे पहले उन्हें भारत के खिलाफ टी20 मैच के दौरान मैदान पर प्रार्थना करते देखा गया था। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यह वीडियो हैरान करने वाला है और इस पर तरह-तरह के कमेट्स सामने आ रहे हैं।

Mohammad Rizwan never fails to mix cricket and religion. He deliberately does this when there are Indians watching him. He has came here to play cricket or propagate his religion?



pic.twitter.com/4CTtvnY3Xk