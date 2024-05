UP Viral Video: नशे में धुत्त शख्स ने लड़की से की छेड़छाड़, राह चलते पीछे से दबोचा; सीसीटीवी फुटेज में कैद घटना

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हैरान करने वाली घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ यूजर्स में आक्रोश फैल गया। दरअसल, वीडियो में एक शख्स राह चलती लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इस दौरान लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती हैं और वह जोर-जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज सुन आरोपी वहां से भाग जाता है लेकिन लड़की बुरी तरह से डरी-सहमी दिखाई दे रही है।

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो मंगलवार शाम करीब 8 बजे का है। घटना कानपुर के रावतपुर में एक शराब की दुकान के पास हुई जहां एक शराबी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की।

This is horrifying; her screams and fear shake you to the core. Hopefully, the police will catch this person and provide this girl with the care and support she needs. https://t.co/1rBhch1ZAIpic.twitter.com/ByGMokopsP