कुत्ते के कारण मचा घमासान, पड़ोसी ने मालिक और पालतू जानवर पर किया हमला, मारपीट का वीडियो वायरल

Hyderabad Viral Video: हाल के दिनों में पालतू कुत्तों के लोगों पर हमला करने की कई वीडियो और खबरें सामने आई है। नोएडा, दिल्ली जैसे शहरों में यह घटना आम हो गई है कि किसी कुत्ते ने बच्चे या बड़े पर हमला किया। लेकिन हैदराबाद में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल, हैदराबाद से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोगों की भीड़ एक शख्स और उसके कुत्तों पर लाठी-डंडों से वार कर रही है। इस घातक हमले में चीख- पुकार मची हुई है लेकिन आरोपी कुत्ते और उसके मालिक को मारना नहीं बंद कर रहे।

यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई जिसमें देखा जा सकता है कि लोग कैसे शख्स और उसके पालतू जानवर पर डंडे बरसा रहे हैं। पिटाई के कारण शख्स जमीन पर गिर पड़ता है लेकिन फिर भी भीड़ उसे मार रही है। इस दौरान कुछ महिलाएं बीच-बचाव के लिए बीच में आती है लेकिन आरोपी उन्हें धक्का देकर हटा देते हैं। इस दौरान पीड़ित की पत्नी बचाव में घायल हो गई।

वहीं, आस-पास से गुजर रहे लोगों ने जब मामले में दखल दिया तब जाकर आरोपी वहां से भाग गए। स्थानीय लोगों द्वारा कुत्ते और उसके मालिक को चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया।

Dhanunjay along with his two friends attacked and beat Srinath, Srinath's wife and pet dog with sticks.

