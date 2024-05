Viral video: जमीन से कई फीट उपर चलते हैं ये आदिवासी बच्चे, स्टिल्ट की मदद से चलने में माहिर, जानें कारण

Highlights लकड़ी की स्टिल्ट की मदद से जमीन से कई फीट उपर चलते हैं ऐसा करने वाली इथियोपिया की बन्ना जनजाति है बन्ना जनजाति ने इस चुनौतीपूर्ण कौशल को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लिया है

Viral video: आपने सर्कस में करतब के दौरान कुछ लोगों को लकड़ी की स्टिल्ट की मदद से जमीन से कई फीट उपर चलते देखा होगा। लेकिन सामान्य रूप से 10 फुट ऊंचे स्टिल्ट पर चलना अधिकांश लोगों को अव्यावहारिक लग सकता है। लेकिन इसी दुनिया में एक आदिवासी जनजाति है जो घर से बाहर जब भी कदम रखती है तो 10 फुट ऊंचे स्टिल्ट पर चलती है। इनके बच्चे भी लकड़ी के स्टिल्ट के सहारे चलने में माहिर होते हैं।

ऐसा करने वाली इथियोपिया की बन्ना जनजाति है। बन्ना जनजाति ने इस चुनौतीपूर्ण कौशल को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लिया है। एक्स पर हाल ही में सामने आए एक वीडियो से लोगों का ध्यान इस असाधारण परंपरा की ओर गया। वीडियो में बन्ना जनजाति बच्चों को स्टिल्ट्स पर कठिन इलाकों में भी आसानी से चलते हुए देखा जा सकता है।

Precautions taken by the Banna Tribe to protect themselves from poisonous snakes. pic.twitter.com/P4E0drblIJ