CSK vs RCB LIVE: आईपीएल 2024 महाकुंभ का आगाज, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच लाइव स्कोर अपडेट, यहां देखें सीएसके vs आरसीबी लाइव स्कोरकार्ड

Highlights CSK vs RCB Live Score: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आईपीएल का पहला मैच आज Live Ipl 2024: चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लाइव मैच अपडेट Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग XI, यहां देखें आईपीएल मैच लाइव स्कोरकार्ड

CSK vs RCB Live Score IPL 2024: आज से IPL 2024 शुरू होने जा रहा है, पहला मैच चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, मैच उद्घाटन समारोह के बाद होगा और अपने सामान्य समय शाम 7:30 बजे के बजाय रात 8:00 बजे शुरू हो जाएगा। इस बीच टॉस शाम 7:30 बजे IST पर होगा।

Immerse yourself in the #TATAIPL Fan Park extravaganza! 🎉



Experience the thrill and non-stop excitement of the game in a festival-like atmosphere🥳 pic.twitter.com/FdrTlCOItn — IndianPremierLeague (@IPL) March 21, 2024

The 🔟 Captains are READY! 😎



The Goal is SET 🏆



Let the #TATAIPL 2024 begin 😍 pic.twitter.com/f8cdv5Zfqh — IndianPremierLeague (@IPL) March 21, 2024

𝐈𝐭'𝐬 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐓𝐢𝐦𝐞!



The #TATAIPL is here and WE are ready to ROCK & ROLL 🎉🥳🥁



Presenting the 9 captains with PBKS being represented by vice-captain Jitesh Sharma. pic.twitter.com/v3fyo95cWI — IndianPremierLeague (@IPL) March 21, 2024





