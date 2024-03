Highlights महेंद्र सिंह धोनी की जगह कमान अब रुतुराज गायकवाड़ के हाथ में है। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच एक नये दौर का आगाज भी होगा। शाम 7:30 बजे के बजाय रात 8:00 बजे शुरू हो जाएगा।

CSK vs RCB IPL 2024 live streaming virat kolhi ms dhoni: फैंस तैयार होकर सीट बेल्ट बांध लें। आज से इंडियन प्रीमियर लीग2024 शुरू होने जा रहा है। बस कुछ घंटों के बाद चौके और छक्क की बारिश होगी और कई के गिल्ली उड़ेंगे। एमएस धोनी बनाम विराट कोहली के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स शुक्रवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आईपीएल 2024 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से भिड़ेगी। मैच उद्घाटन समारोह के बाद होगा और अपने सामान्य समय शाम 7:30 बजे के बजाय रात 8:00 बजे शुरू हो जाएगा। इस बीच टॉस शाम 7:30 बजे IST पर होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच एक नये दौर का आगाज भी होगा, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की जगह कमान अब रुतुराज गायकवाड़ के हाथ में है। पांच बार की चैम्पियन पिछली विजेता चेन्नई की नजरें रिकॉर्ड छठे खिताब पर है।

आईपीएल 2024 का ओपनर मैचः शुक्रवार, 22 मार्च, रात 8:00 बजे IST पर होगा।

मैच कहाँ होगाः सीएसके बनाम आरसीबी मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा।

सीधा प्रसारण कैसे देखेंः स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के माध्यम से टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

लाइव स्ट्रीम कैसे करेंः लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema पर उपलब्ध होगी।

टीमें:

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), महेंद्र सिंह धोनी , मोईन अली, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, अजय मंडल, मुकेश चौधरी, अजिंक्य रहाणे, शाइक रशीद, मिचेल सेंटनेर, सिमरजीत सिंह, निशांत सिंधू, प्रशांत सोलंकी, महीष तीक्षणा, रचिन रविंद्र , शार्दुल ठाकुर, डेरिल मिचेल, समीर रिजवी, मुस्ताफिजूर रहमान, अवनीश राव अरावेली।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फाफ डु प्लेसी (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, कर्ण शर्मा, मनोज भंडागे, मयंक डागर, विजयकुमार विशाख, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, रीसे टॉपली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, कैमरन ग्रीन, अलजारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम कुरेन, लॉकी फर्ग्युसन, स्वप्निल सिंह, सौरव चौहान।

धोनी के इस सत्र में आखिर में खेल को अलविदा कहने की अटकलें लगाई जा रही है और लगता है कि बदलाव उनके रहते करने की कवायद में यह फैसला लिया गया है। दूसरी ओर महिला प्रीमियर लीग में अपनी टीम के खिताब जीतने के बाद अब आरसीबी की पुरुष टीम भी इस कमी को पूरा करना चाहेगी। लेकिन दोनों टीमों के सामने कई अनुत्तरित प्रश्न हैं।

धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने आईपीएल में सफलता का नया इतिहास लिखा जिनका आईपीएल करियर अब आखिरी पड़ाव पर है। क्रिकेट की उनकी गजब की समझ वैसी ही है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ बल्लेबाज के तौर पर चपलता में कमी आई है। ऐसे में युवाओं को जिम्मेदारी लेनी होगी। अंगूठे की चोट के कारण आईपीएल के शुरुआती मैचों से बाहर डेवोन कोंवे की जगह न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने ली है।

वहीं मध्यक्रम में उनके हमवतन डेरिल मिचेल होंगे। अनुभवी अजिंक्य रहाणे और गायकवाड़ पर मध्यक्रम में रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। गायकवाड़ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिये सर्वाधिक रन बनाये थे। चेन्नई की ताकत उसके हरफनमौला और स्पिनर हैं, जो चिदंबरम स्टेडियम की पिच पर कहर बरपा सकते हैं।

रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटनेर, मोईन अली, रविंद्र, महीष तीक्षणा की गेंदबाजी यहां बेहद असरदार साबित होगी। सीएसके के पास दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर जैसे कुशल तेज गेंदबाज भी हैं। श्रीलंका के मथीषा पथिराना शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल सकेंगे, जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टी20 श्रृंखला के दौरान चोट लगी थी।

डेथ ओवरों में चेन्नई को उनकी कमी खलेगी। आरसीबी ने इस मैदान पर चेन्नई को 2008 से नहीं हराया है। दो महीने के ब्रेक के बाद मैदान पर लौट रहे विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसी पर रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल भी टीम में हैं।

तेज गेंदबाजों में उनके पास मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्ग्युसन, अलजारी जोसेफ, आकाश दीप और रीसे टॉपली हैं। स्पिन गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा की कमी महसूस होगी लेकिन मैक्सवेल के पास अनुभव है। कर्ण शर्मा, हिमांशु शर्मा और मयंक डागर को मैच अभ्यास नहीं मिल सका है।