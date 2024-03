IPL 2024: कुछ घंटे में आईपीएल की शुरुआत, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने किया बदलाव, इन खिलाड़ी को किया शामिल

Highlights बाइक दुर्घटना का शिकार होने के बाद सीजन से बाहर हो गए मुंबई को 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर आरआर में शामिल हुए।

IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 कुछ घंटे में शुरुआत हो रहा है। इस बीच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा बदलाव किया है। गुजरात टाइटंस (जीटी) ने शुक्रवार से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 से पहले रॉबिन मिंज के स्थान पर बीआर शरथ को टीम में शामिल किया है। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने एडम ज़म्पा के स्थान पर तनुष कोटियान को शामिल किया है। मिंज जिन्हें नीलामी में 3.6 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। बाइक दुर्घटना का शिकार होने के बाद सीजन से बाहर हो गए।

🚨 NEWS 🚨



Gujarat Titans add B R Sharath to squad as replacement for Robin Minz; Tanush Kotian joins Rajasthan Royals in place of Adam Zampa. #TATAIPL



More Details 🔽https://t.co/U6RLIIB9Id — IndianPremierLeague (@IPL) March 22, 2024

The battle for the 🏆 begins today in Chennai!



The Points Table hits reset as the teams gear up for a fresh challenge in #TATAIPL 2024 😎 pic.twitter.com/KatYjiEVaM — IndianPremierLeague (@IPL) March 22, 2024

विकेटकीपर-बल्लेबाज शरथ ने अब तक कर्नाटक के लिए 20 प्रथम श्रेणी मैचों और 43 लिस्ट ए मैचों के अलावा 28 टी20 खेले हैं और 20 लाख रुपये के आधार मूल्य पर जीटी में शामिल हुए हैं। कोटियन ऑलराउंडर हैं। हाल ही में मुंबई को 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर आरआर में शामिल हुए।

उन्होंने 23 टी20, 26 प्रथम श्रेणी खेल और 19 लिस्ट ए मैचों में मुंबई का प्रतिनिधित्व किया है। टाइटंस ने अपने अभियान की शुरुआत रविवार रात को मुंबई इंडियंस के खिलाफ की, जबकि रॉयल्स उसी दिन दोपहर में लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ खेलेगी। मुंबई को 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले तनुष कोटियान को जम्पा के विकल्प के तौर पर राजस्थान टीम में शामिल किया।

𝐈𝐭'𝐬 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐓𝐢𝐦𝐞!



The #TATAIPL is here and WE are ready to ROCK & ROLL 🎉🥳🥁



Presenting the 9 captains with PBKS being represented by vice-captain Jitesh Sharma. pic.twitter.com/v3fyo95cWI — IndianPremierLeague (@IPL) March 21, 2024

कोटियान को उनके बेसप्राइज 20 लाख रूपये में खरीदा गया। पिछले सत्र में जम्पा ने रॉयल्स के लिये छह मैचों में आठ विकेट लिये थे। उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये पर टीम में बरकरार रखा गया, लेकिन जून में होने वाले टी20 विश्व कप के मद्देनजर कार्यभार का हवाला देकर जम्पा ने आईपीएल से नाम वापिस ले लिया।

ऑफ स्पिनर और निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज कोटियान ने मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की जीत में अहम भूमिका निभाई थी लेकिन संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिये उनकी शिकायत की गई । कोटियान ने शानदार वापसी की और इस रणजी सत्र में प्लेयर आफ द टूर्नामेंट रहे । उन्होंने 502 रन बनाने के साथ 29 विकेट लिये थे ।

उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा के खिलाफ नाबाद 120 और सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ नाबाद 89 रन बनाये थे। आईपीएल ने कर्नाटक के विकेटकीपर बल्लेबाज बी आर शरत के रोबिन मिंज की जगह गुजरात टाइटंस से जुड़ने की भी जानकारी दी। झारखंड के मिंज मोटर साइकिल दुर्घटना में घायल होने के कारण बाहर हो गए थे। शरत 20 लाख रुपये की बेसप्राइज पर टीम से जुड़े।