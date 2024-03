Highlights आरसीबी की कप्तानी फाफ कर रहे हैं। फाफ धोनी के साथ खेल चुके हैं। मैच रात आठ बजे से शुरू हो जाएगा। आरसीबी सिर्फ एक जीत हासिल कर पाई है।

IPL 2024 CSK vs RCB Match 1: फैंस तैयार हो जाइये। कल शाम से चौके और छक्के की बारिश होने वाली है। 10 टीम एक-दूसरे को टक्कर देंगे। प्रतीक्षा खत्म हुई! इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां संस्करण 24 घंटे से भी कम समय में शुरू होगा। गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के सामने प्रतिष्ठित चेपॉक स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम है। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में बादशाहत देखने को मिलेगी। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आरसीबी ने आठ बार अपने घरेलू मैदान पर सीएसके का सामना किया है। धोनी की अगुवाई वाली टीम ने सात बार जीत हासिल की है जबकि आरसीबी सिर्फ एक जीत हासिल कर पाई है। मैच रात आठ बजे से शुरू हो जाएगा। आरसीबी की कप्तानी फाफ कर रहे हैं। फाफ धोनी के साथ खेल चुके हैं। मैच से पहले रुतुराज गायकवाड़ को नया कप्तान बनाया गया है।

