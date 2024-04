Royal Challengers Bengaluru Vs Sunrisers Hyderabad: करो या मरो वाली है स्थिति के बीच विराट कोहली की आरसीबी खेलेगी 250वां आईपीएल मैच

Highlights रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज खेलेगी 250वां आईपीएल मैच आरसीबी ने 249 मैचों में 117 जीते हैं और 128 हारे हैं आरसीबी 2009, 2011 और 2016 में तीन बार आईपीएल फाइनलिस्ट रही है

Royal Challengers Bengaluru Vs Sunrisers Hyderabad: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) गुरुवार को अपना 250वां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच खेलेगी। आरसीबी का मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आरसीबी टीम के लिए 250 मैच काफी बड़ा है। उन्हें हर हाल में यह मैच जीतना होगा। टीम के पूर्व कप्तान रहे विराट कोहली की टीम आरसीबी के सामने करो या मरो वाली स्थिति होगी। क्योंकि, हैदराबाद में हारे तो आईपीएल 2024 से विदाई लगभग तय हो जाएगी।

Ahead of our 250th game, here’s a quick recap of the times our cricketers couldn’t stop appreciating the amazing RCB fans! ❤️



This is Royal Challenge presents RCB shorts!#PlayBold#ನಮ್ಮRCB#IPL2024#SRHvRCB#ChooseBoldpic.twitter.com/2jAJngOMf2 — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 25, 2024

हालांकि, बीते 16 वर्षों में टीम ने कई उतार-चढ़ाव देखे। टीम आज तक एक भी फाइनल नहीं जीत पाई। फिर भी, आरसीबी फैंस लगातार सपोर्ट करते रहे। इस टीम में कई बड़े खिलाड़ी जुड़े और सालों तक अपने फैंस के दिलों में छाए रहे। अब तक 249 मैचों में आरसीबी ने 117 जीते हैं और 128 हारे हैं। चार मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं। उनकी जीत का प्रतिशत 46.18 फीसदी है।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि आरसीबी 2009, 2011 और 2016 में तीन बार आईपीएल फाइनलिस्ट रही है। हालांकि, उन्होंने एक बार भी ट्रॉफी नहीं उठाई है, 2009 में डेक्कन चार्जर्स से छह रन से हार गई, 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से 58 रन से हार गई। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आठ रन से हार मिली थी। वहीं, आरसीबी ने 2010, 2015, 2020, 2021 और 2022 में पांच बार टूर्नामेंट के अंतिम चार चरण में जगह बनाई है।

आरसीबी के लिए विराट कोहली ने आठ शतक, 52 हाफ सेंचुरी लगाई है। उन्होंने 7642 रन बनाए। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में नंबर-1 पर विराट कोहली हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 113 है। विराट 2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही फ्रेंचाइजी के साथ हैं। वहीं, स्पिनर युजवेंद्र चहल 2014-21 तक फ्रेंचाइजी के लिए खेले। चहल ने 113 मैचों में 139 विकेट लिए। अभी भी टीम से जुड़े खिलाड़ियों में मोहम्मद सिराज फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 80 मैचों में 73 विकेट लिए हैं।

Good morning, 12th Man Army! ☀



A milestone day today - our 2️⃣5️⃣0️⃣th IPL match! We're counting on all your wishes and support to make it a memorable one. Let's do this! ❤‍🔥🙌#PlayBold#ನಮ್ಮRCB#IPL2024#SRHvRCBpic.twitter.com/AxCwWpY7IO — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 25, 2024

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स लंबे समय तक टीम से जुड़े रहे। उन्हें 360-डिग्री हिटिंग मशीन कहा जाता है। उन्होंने 156 मैचों में 41.20 के औसत और 158 से अधिक की स्ट्राइक रेट से दो शतक और 37 अर्द्धशतक के साथ 4,491 रन बनाए। क्रिस गेल 85 मैचों में 43.32 की औसत से 3,163 रन बनाए। 152 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ पांच शतक और 19 अर्द्धशतक उनके नाम है।