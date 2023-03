Ban vs Ire 2023: आयरलैंड ने पहली बार बांग्लादेश को हराया, सीरीज 2-1 से हारा, कप्तान पॉल स्टर्लिंग खेली 41 गेंद में 77 रन की पारी, 6 ओवर पहले मारी बाजी

Highlights आयरलैंड की टीम भले ही सीरीज 2-1 से हार गई लेकिन बांग्लादेश में कमाल कर दिया। अंतिम मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की और 6 ओवर पहले बाजी मार ली। बांग्लादेश को केवल 124 पर रोक दिया और 3 विकेट खोकर जीत दर्ज की।

Bangladesh vs Ireland, 3rd T20I 2023: तस्कीन अहमद की गेंद कैम्फर ने छक्का लगाकर सूपड़ा साफ होने से टीम को बचा लिया। आयरलैंड की पहली जीत बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में हुई है। पॉल स्टर्लिंग को प्लेयर ऑफ द मैच और तस्कीन अहमद को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

एकदिवसीय मैचों में 2-0 से हारने के बाद आयरलैंड की टीम भले ही सीरीज 2-1 से हार गई लेकिन बांग्लादेश में कमाल कर दिया। अंतिम मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की और 6 ओवर पहले बाजी मार ली। बांग्लादेश को केवल 124 पर रोक दिया और 3 विकेट खोकर जीत दर्ज की।

A commanding victory for Ireland in the third and final T20I 👏



Bangladesh win the three-match series 2-1.#BANvIRE | Scorecard: https://t.co/9Mi8DHN09Vpic.twitter.com/BYhrwx7XON