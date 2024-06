BAN vs NEP, T20 World Cup 2024: दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश सुपर-8 में जगह पक्की की, नेपाल की टीम 85 पर ढेर

Highlights BAN vs NEP, T20 World Cup 2024: बांग्लादेश की टीम 19.3 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। BAN vs NEP, T20 World Cup 2024: सात रन के अंदर अपने बाकी बचे 5 विकेट गंवा दिए। BAN vs NEP, T20 World Cup 2024: नेपाल का स्कोर एक समय 5 विकेट पर 78 रन था।

BAN vs NEP, T20 World Cup 2024:नेपाल पर 21 रन की जीत के बाद बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप के सुपर आठ के लिए क्वालीफाई कर लिया और अपनी जगह पक्की कर ली। बांग्लादेश की टीम ने अर्नोस वेले की मुश्किल सतह पर बल्लेबाजी करते हुए संघर्ष किया और 19.3 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब ने 4 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट झटके। नेपाल को 85 पर ढेर कर दिया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने भी 7 रन देकर 3 विकेट निकाले। नेपाल की टीम 19.2 ओवर में आउट हो गई।

Super Eight groups are locked 🔒



Who are the favourites to make it to the #T20WorldCup 2024 semi-finals? 👀 pic.twitter.com/fe0OkJpx2t — ICC (@ICC) June 17, 2024

बांग्लादेश ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर रहा और सुपर आठ के ग्रुप 1 में अफगानिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल हो गया। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने कहा कि जिस तरह से हमने यह क्वालीफाइंग राउंड खेला उससे हम बहुत खुश हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अपना गेंदबाजी प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमें उम्मीद है कि अगले दौर में हमारी बल्लेबाजी अच्छी रहेगी।

A sensational spell of fast bowling earns Tanzim Hasan Sakib the @aramco POTM award 🏅#T20WorldCup | #BANvNEPpic.twitter.com/73WTyuQDs8 — ICC (@ICC) June 17, 2024

बांग्लादेश की तरफ से तंजीम के अलावा मुस्तफिजुर रहमान ने तीन और शाकिब अल हसन ने दो विकेट लिए। यह पहला अवसर है जबकि बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप में तीन मैच जीते। नेपाल 26-6 पर मुश्किल में था, लेकिन दीपेंद्र सिंह ऐरी (25) और कुशाल मल्ला (27) के बीच 52 रन की साझेदारी के साथ वह उस अंतर से बाहर निकाला। लेकिन तब तक देर हो गई थी।