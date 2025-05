Bhubaneswar KIIT hostel: भुवनेश्वर केआईआईटी छात्रावास में नेपाली छात्रा मृत, 3 महीने में दूसरा मामला

Highlights केआईआईटी प्रशासन की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। नेपाल की एक छात्रा का शव बरामद किया गया है। पहचान की औपचारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

Bhubaneswar KIIT hostel: ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (केआईआईटी) में पढ़ने वाली 20-वर्षीय नेपाली छात्रा बृहस्पतिवार को छात्रावास के अपने कमरे में पंखे से लटकी मिली। पुलिस ने यह जानकारी दी। केआईआईटी की ही एक अन्य नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल की कथित आत्महत्या के लगभग ढाई महीने बाद यह घटना सामने आई है।

