SLW vs INDW, 1st Match 2025: स्नेह राणा-श्री चरणी ने झटके 5 विकेट, पहले मैच में श्रीलंका को झकझोरा, भारत ने मेजबान को 9 विकेट से हराया

Highlights Sri Lanka Women vs India Women, 1st Match 2025: क्रमश: 31 रन पर तीन और 26 रन पर दो विकेट चटकाये। Sri Lanka Women vs India Women, 1st Match 2025: त्रिकोणीय सीरीज के वर्षा बाधित पहले मैच में श्रीलंका को 147 रन पर समेट दिया। Sri Lanka Women vs India Women, 1st Match 2025: आर प्रेमदास स्टेडियम में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जमने का मौका नहीं दिया।

Sri Lanka Women vs India Women, 1st Match 2025: त्रिकोणीय सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंक तालिका में नंबर-1 पर काबिज हो गया। भारत की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने 46 गेंद में 43 रन की पारी खेली। 6 चौके मारे। प्रतिका रावल ने 62 गेंद में 7 चौके की मदद से फिफ्टी रन पूरे किए। हरलीन देओल 48 पर नाबाद रहीं। स्नेह राणा और पदार्पण कर रही श्री चरणी ने मिलकर पांच विकेट चटकाए, जिससे भारतीय गेंदबाजों ने रविवार को त्रिकोणीय सीरीज के वर्षा बाधित पहले मैच में श्रीलंका को 147 रन पर समेट दिया।

सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के शानदार नाबाद अर्धशतक से पहले स्पिनर स्नेह राणा और पदार्पण कर रही श्री चरणी की बेहतरीन गेंदबाजी से भारत ने रविवार को यहां महिला त्रिकोणीय श्रृंखला के वर्षा बाधित पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को नौ विकेट से हराया। बारिश के कारण मैच शुरू होने में तीन का घंटे का विलंब हुआ और इसे 39 ओवर का कर दिया गया।

भारत ने श्रीलंका की पारी को 38.1 ओवर में 147 रन पर समेट दिया। ऑफ स्पिनर राणा और बाएं हाथ के स्पिनर चरणी ने आठ-आठ ओवर के अपने कोटे को पूरा करते हुए क्रमश: 31 रन पर तीन और 26 रन पर दो विकेट चटकाये। अनुभवी ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने भी 5.1 ओवर में 22 रन देकर दो विकेट चटकाए। भारत ने 29.4 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।

अनुभवी स्मृति मंधाना (43) ने टीम को तेज शुरुआत दिलायी जिसके बाद प्रतिका (नाबाद 50) और हरलीन देओल (नाबाद 48) ने 95 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। भारत का अगला मुकाबला 29 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका से होगा। इस साल आयरलैंड के खिलाफ 154 रन की पारी खेलने वाली प्रतिका ने अपने सातवें एकदिवसीय में अर्धशतक जड़ शीर्ष क्रम पर अपना दावा मजबूत किया।

INDIAN WOMEN'S TEAM WEARING BLACK ARM BANDS https://t.co/Ku5RFByWzw— Rayapudi Dinesh Babu (@DineshRayapudi) April 27, 2025

Innings Break!



3️⃣ wickets for Sneh Rana

2️⃣ wickets each for Deepti Sharma & Sree Charani

1️⃣ wicket for Arundhati Reddy#TeamIndia’s chase of 148 on the other side 🎯



Scorecard ▶️ https://t.co/cf4bWgyFWs#WomensTriNationSeries2025 | #SLvINDpic.twitter.com/ArkNPEnk7U— BCCI Women (@BCCIWomen) April 27, 2025

इस 24 साल की खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी में पूरी परिपक्वता दिखायी। उन्होंने मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 59 गेंद में 54 रन की साझेदारी के दौरान संयमित बल्लेबाजी की। मंधाना के आउट होने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट में सुधार करते हुए हरलीन के साथ 120 गेंद में 95 रन की अटूट साझेदारी की। उन्होंने 62 गेंद की अपनी पारी में सात चौके लगाये जिसमें कुछ शानदार कवर ड्राइव शामिल थे।

मंधाना ने 52 गेंद की पारी में छह चौके जड़े। रालव ने 30वें ओवर में एक रन के साथ लगातार चौथा अर्धशतक पूरा किया जबकि हरलीन ने चौके साथ टीम को 149 रन पर पहुंचा कर जीत दिला दी। हरलीन ने 71 गेंद की नाबाद पारी में चार चौके लगाये। मंधाना के आउट होने के बाद श्रीलंका के गेंदबाज कुछ समय के लिए रनगति पर अंकुश लगाने में सफल रहे लेकिन छोटे लक्ष्य के कारण भारतीय बल्लेबाजों पर किसी तरह का दबाव नहीं था। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाया।

और यहां के आर प्रेमदास स्टेडियम में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जमने का मौका नहीं दिया। बीस साल की श्री चरनी ने अपने पहले मैच में प्रभावित किया और अपने आठ ओवरों में सिर्फ 26 रन देकर दो विकेट चटकाए। मध्यम गति की गेंदबाज काश्वी सुदेश गौतम का भी यह पहला अंतरराष्ट्रीय मैच है।

वह हालांकि विकेट चटकाने में नाकाम रही लेकिन उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए आठ ओवर में 28 रन दिये। श्रीलंका की ओर से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। हसिनी परेरा ने 46 गेंदों में 30 रन बनाए जबकि कविशा दिलहारी ने 26 गेंदों में 25 रन का योगदान दिया। हसिनी के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करने वाली कप्तान चमारी अथापथु (सात) पारी की शुरुआत में नाकाम रहीं।

विकेटकीपर अनुष्का संजीवनी (22) और अचिनी कुलासूर्या (17) ने नौवें विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी करके टीम के स्कोर को 145 के पार पहुंचाने में अहम योगदान दिया। यह श्रीलंका की पारी की सबसे बड़ी साझेदारी साबित हुई। श्रीलंका के लिए माल्की मदारा और पियूमी वथसला ने पदार्पण किया है।