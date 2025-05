Highlights भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी एफ-16 को मार गिराया। हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी।

India-Pakistan Conflict: प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर रिचर्ड केटलबोरो जो न केवल मैदान पर अपने तीखे फैसलों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी मौज-मस्ती में भी काफी मशहूर हैं। रिचर्ड केटलबोरो ने एक्स पर आरआईपी पाकिस्तान पोस्ट किया है और बाढ़ आ गई हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है। करोड़ों लोग कमेंट कर रहे हैं।

R.I.P Pakistan 🇵🇰 (1947-2025) — Richard Kettleborough (@RichKettle07) May 8, 2025

It's unlikely that @RichKettle07 is the real account of umpire Richard Kettleborough. No verified sources confirm this handle, and past parody accounts have impersonated him, like a false 2023 apology tweet.

पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार सुबह कुपवाड़ा और उरी समेत नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर गोलीबारी फिर से शुरू कर दी। यह तब हुआ जब भारतीय सेना ने गुरुवार रात ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाने की पाकिस्तानी सेना की कोशिशों को नाकाम कर दिया।

पड़ोसी देश द्वारा गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में ड्रोन और मिसाइल हमले की खबरें आईं, जिसके बाद अधिकारियों ने रक्षा प्रणालियों, सायरन को सक्रिय कर दिया और अधिकांश क्षेत्रों में पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू कर दिया। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी एफ-16 को मार गिराया, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

इसके बाद बुधवार और गुरुवार की दरम्यानी रात को ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तरी और पश्चिमी भारत के 15 शहरों में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की एक और नाकाम कोशिश की गई। बुधवार की सुबह, भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागीं। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी।