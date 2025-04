Bangladesh vs Zimbabwe, 1st Test 2025: 4 साल बाद पहली टेस्ट जीत?, जिंबाब्वे ने बांग्लादेश को कूटा

Highlights Bangladesh vs Zimbabwe, 1st Test 2025: 194 रन से आगे खेलने उतरी और 61 रन जोड़कर अपने बाकी बचे छह विकेट भी गंवा दिए। Bangladesh vs Zimbabwe, 1st Test 2025: मुजुरबानी ने जिंबाब्वे की ओर से सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट चटकाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। Bangladesh vs Zimbabwe, 1st Test 2025: बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम (70 रन पर दो विकेट) ने निक वेल्स (10) को पगबाधा किया।

Bangladesh vs Zimbabwe, 1st Test 2025: मेहमान टीम की 4 साल बाद पहली टेस्ट जीत है। जिम्बाब्वे कप्तान के रूप में क्रेग एर्विन की पहली टेस्ट जीत है। तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजुरबानी (72 रन पर छह विकेट) के छह विकेट और सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (54) के अर्धशतक से जिंबाब्वे ने बुधवार को यहां पहले क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश को तीन विकेट से हरा दिया। ऑफ स्पिनर मेहदी हसन (50 रन पर पांच विकेट) ने मैच के चौथे दिन पांच विकेट चटकाकर बांग्लादेश को वापसी दिलाने की कोशिश की लेकिन जिंबाब्वे ने 174 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की जो 2021 के बाद उसकी पहली टेस्ट जीत है। बांग्लादेश की टीम चौथे दिन दूसरी पारी में चार विकेट पर 194 रन से आगे खेलने उतरी और 61 रन जोड़कर अपने बाकी बचे छह विकेट भी गंवा दिए।

मुजुरबानी ने जिंबाब्वे की ओर से सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट चटकाने के रिकॉर्ड की बराबरी की और बांग्लादेश की दूसरी पारी को चौथे दिन जल्दी समेटने में अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश के 174 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिंबाब्वे को बेनेट और बेन कुरेन (44) ने पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़कर शानदार शुरुआत दिलाई। मेहदी ने कुरेन को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा।

बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम (70 रन पर दो विकेट) ने निक वेल्स (10) को पगबाधा किया। बेनेट ने ताइजुल पर दो रन के साथ अर्धशतक पूरा किया। मेहदी ने सीन विलियम्स (09) और बेनेट को लगातार ओवरों में आउट करके बांग्लादेश की जीत की उम्मीद जगाई लेकिन वेस्ले माधेवेरे ने कम होती रोशनी के बीच नाबाद 19 रन की पारी खेलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया।