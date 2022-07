राकेश झुनझुनवाला की नई एयरलाइन 'आकासा एयर' को डीजीसीए से हवाई परिचालन प्रमाणपत्र मिला, जुलाई के अंत में शुरू होगा परिचालन

Highlights 'आकासा एयर' हाल ही में चालक दल की पोशाक से पर्दा उठाया। बोइंग 737 मैक्स विमान की आपूर्ति हासिल की थी। कंपनी की इस सप्ताह परीक्षण उड़ानें संचालित करने की योजना है।

नई दिल्लीः राकेश झुनझुनवाला की नई एयरलाइन 'आकासा एयर' को विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए से हवाई परिचालन प्रमाणपत्र मिल गया है। कंपनी ने कहा कि जुलाई के अंत में परिचालन शुरू होगा।एयरलाइन को अमेरिका के सिएटल में 15 जून को विमान की औपचारिक चाबियां मिली थीं।

'आकासा एयर' ने पिछले नवंबर में बोइंग को 72 बोइंग 737 मैक्स विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसमें से यह पहली आपूर्ति है। 'आकासा एयर' के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे ने कहा कि एयरलाइंस ने आज अपने पहले बोइंग 737 मैक्स विमान का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर स्वागत किया।

Akasa Air gets an airline license from DGCA. The airline can start operations: DGCApic.twitter.com/zBeE3J2Vlk