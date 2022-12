वीडियो: कर्मचारियों की बैठक बुलाकर वाशिंगटन पोस्ट ने अचानक किया छंटनी का एलान, आवाज देते-सवाल पूछते रहे वर्कर्स लेकिन प्रकाशन फ्रेड रेयान वहां से चले गए

Highlights वाशिंगटन पोस्ट के प्रकाशन फ्रेड रेयान का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में फ्रेड रेयान को कंपनी में छंटनी का संकेत देते हुए देखा गया है। ऐसे में उन्हें कर्मचारियों के सवाल का जवाब न देते हुए स्टेज से उतरते हुए भी देखा गया है।

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी अखबार और वेबसाइट द वाशिंगटन पोस्ट के प्रकाशन फ्रेड रेयान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें छंटनी का संकेत देते हुए देखा गया है। जानकारी के अनुसार, फ्रेड रेयान ने बयान जारी कर संकेत देते हुए कहा है कि "छंटनी आ रही है"। बताया जा रहा है कि फ्रेड रेयान ने यह बयान उस वक्त दिया है जब वे कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल में एक मीटिंग में हिस्सा लिए थे।

आपको बता दें कि अमेरिका की लगभग सभी बड़ी कंपनियों ने अलग-अलग कारण बताकर छंटनी की है। ऐसा इसलिए क्योंकि मीडिया में यह खबर है और यह आशंका भी जताई जा रही है कि आने वाले साल में अमेरिका में भारी मांदी आने वाली। इस हालात में ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनियां इसे ध्यान में रखते हुए अपने यहां छंटनी कर रही है।

जानकारी के अनुसार, वाशिंगटन पोस्ट के प्रकाशन फ्रेड रेयान ने बुधवार को कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल में एक बैठक रखी थी। इस बैठक में फ्रेड रेयान ने यह संकेत दिया है कि वे जल्द ही कंपनी ने में छंटनी कर सकते है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि फ्रेड रेयान ने "छंटनी आ रही है" कहा और मंच से उतर कर चले गए।

वहीं ट्विटर पर जो वीडियो शेयर किया जा रहा है उसमें फ्रेड रेयान के व्यवहार को लेकर काफी चर्चा हो रहा है। Q1 में छंटनी की घोषणा करने के बाद फ्रेड रेयान को कर्मचारियों को नजरअंदाज करते हुए और उनके सवाल का जवाब नहीं देते हुए देखा गया है।

