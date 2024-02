Interim Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया- 'जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर हुए'

Highlights वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं बजट भाषण में वित्तमंत्री ने मोदी सरकार की योजनाओं की उपलब्धि गिनाई जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर हुए -- निर्मला सीतारमण

Interim Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण लगातार छठा बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण में वित्तमंत्री ने मोदी सरकार की योजनाओं की उपलब्धि गिनाते हुए बताया कि जनधन खातों के जरिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 34 लाख करोड़ रुपये अंतरित किये गये हैं, इससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले पांच साल देश के लिए अभूतपूर्व विकास का समय होगा, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली, तो देश सबका साथ, सबका विकास को अपने मंत्र के साथ भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही ढंग से काबू पाया. हमें गरीब, महिलायें, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है; उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।

