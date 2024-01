Interim Budget 2024: अंतरिम बजट से पहले संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, कहा- "पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर आए"

Highlights राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की पिछले 5 साल की उपलब्धियां गिनाई साथ ही उन्होंने बताया कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बजट सत्र में चर्चा सकारात्मक होगी

नई दिल्ली: अंतरिम बजट सत्र से पहले आज संसद में संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अभिभाषण दे रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के मद्देनजर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने बताया कि संसद भवन का निर्माण 'अमृत काल' की शुरुआत के दौरान किया गया है और ये भी कहा कि इसमें 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का सार है।

द्रोपदी मुर्मू इस समय पिछले 5 साल में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बता रही हैं। उन्होंने कहा, "मैं 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण विधेयक) के पारित होने के लिए संसद सदस्यों की सराहना करती हूं"। राष्ट्रपति ने बताया कि मोदी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है और हर प्रणाली में पारदर्शिता को बनाए रखा है। उन्होंने अपने अभिभाषण से पहले कहा कि वह विश्वसत हैं कि बजट सत्र में चर्चा दोनों ओर से सकारात्मक होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर निकले हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट सत्र के मद्देनजर आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। फिर, 1 फरवरी, 2024 को आगामी वित्त-वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट निर्मला सीतारमन गुरुवार को पेश करने जा रही हैं। बताते चले कि यब बजट सत्र 9 फरवरी, 2024 को समाप्त हो जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि संक्षिप्त सत्र का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति का अभिभाषण, अंतरिम बजट की प्रस्तुति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा थी।

