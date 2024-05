India-China Foreign Investment: भारत को बंपर फायदा, चीन में विदेशी निवेश कम, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने कहा- भारत में निवेश कर रही पश्चिमी कंपनी, आखिर क्या है पीछे की वजह!

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 17, 2024 11:33 AM

Next

India-China Foreign Investment: ताजे आंकड़ों में भारत के लिए 6.9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान इस साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए 6.2 प्रतिशत विकास दर के पूर्वानुमान से अधिक है।

file photo