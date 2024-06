G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी; विश्व नेताओं के साथ आयोजित की गईं कई द्विपक्षीय बैठकें

Highlights लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद यह पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है। जी7 शिखर सम्मेलन 13-15 जून तक इटली के अपुलीया क्षेत्र में शानदार बोर्गो एग्नाज़िया रिसॉर्ट में हो रहा है। पीएम मोदी इटली के पीएम जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

अपुलीया [इटली]: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार देर रात इटली के अपुलीया पहुंचे, जहां भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। जैसे ही पीएम मोदी अपुलिया के ब्रिंडिसि हवाई अड्डे पर पहुंचे, इटली में भारत की राजदूत वाणी राव और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद यह पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है।

जी7 शिखर सम्मेलन 13-15 जून तक इटली के अपुलीया क्षेत्र में शानदार बोर्गो एग्नाज़िया रिसॉर्ट में हो रहा है। पीएम मोदी इटली के पीएम जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि उन्हें खुशी है कि लगातार तीसरे कार्यकाल में उनकी पहली राजकीय यात्रा जी7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की है।

PM @narendramodi touches down at Brindisi airport in Apulia, Italy.



Agenda includes participation in the Outreach session of the G7 Summit & substantive interactions with the global leaders on the sidelines.



An action-packed day awaits! pic.twitter.com/tWiyhHzTsI