BAN vs NED, T20 World Cup 2024: बांग्लादेशी शेर ने नीदरलैंड को बुरी तरह से रौंदा, सुपर-8 की दौड़ और तेज, हसन की कमाल की पारी

BAN vs NED, T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप में सुपर-8 की दौड़ और तेज हो गई है। बांग्लादेश टीम ने नीदरलैंड को 25 रन से हराया। शाकिब अल हसन ने शानदार अर्धशतक के साथ फॉर्म वापस पा लिया। हसन ने 46 गेंद में 64 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके शामिल हैं। बांग्लादेश टी20 विश्व कप में नीदरलैंड पर 25 रन की जीत के साथ सुपर 8 के करीब पहुंच गया। 160 रनों का लक्ष्य के सामने नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवरों में आठ विकेट पर 134 रन बना सके। परिणाम का मतलब है कि श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

शाकिब ने 46 गेंद में 64 रन की पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की, जिससे बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर पांच विकेट पर 159 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। शाकिब के अलावा तनजीद हसन ने 26 गेंदों में 35 रन और महमुदुल्लाह ने 21 गेंदों में 25 रन बनाए। अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड ने बोर्ड पर केवल 32 रन पर दो विकेट खो दिए थे।

पावरप्ले समाप्त होने वाला था। विक्रमजीत सिंह (16 गेंदों पर 26) ने तीन छक्के लगाए और खतरनाक दिख रहे थे जब महमूदुल्लाह ने बल्लेबाज को स्टंप आउट कर दिया जिससे 10वें ओवर में स्कोर तीन विकेट पर 69 रन हो गया। साइब्रांड एंगेलब्रेक्ट (22 गेंदों पर 33 रन) और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स (23 गेंदों पर 25) ने चौथे विकेट के लिए 42 रन जोड़े।