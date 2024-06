2024 ICC Men's T20 World Cup: नामीबिया, ओमान, न्यूजीलैंड के बाद श्रीलंका टीम टी20 विश्व कप से बाहर!, जानें अंक गणित

Highlights 2024 ICC Men's T20 World Cup: ओमान की टीम 4 मैच हारकर बाहर हो गई। 2024 ICC Men's T20 World Cup: पूर्व चैंपियन श्रीलंका की टीम के पास मात्र 1 अंक है। 2024 ICC Men's T20 World Cup: नामीबिया की टीम के पास 3 मैच में केवल 2 अंक है।

2024 ICC Men's T20 World Cup: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में रोमांच बढ़ता जा रहा है। कई बड़ी टीम उलटफेर की शिकार हो रही है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि बल्लेबाज रन बनाने को लेकर तरस रहे है। इस विश्व कप में गेंदबाज हावी है। अभी तक केवल एक बार ऑस्ट्रेलिया ने 200 का आंकड़ा बार किया है। नामीबिया, ओमान, न्यूजीलैंड के बाद श्रीलंका की टीम विश्व कप से बाहर हो गई। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम के पास हलकी सी सांस है। अभी उसके 2 मैच है और दोनों काफी बड़े अंतर से जीतने होंगे और वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के लिए हार की प्रार्थना करनी होगी।

नामीबिया की टीम ने विश्व कप में अभी तक 3 मैच खेला। इस दौरान एक में जीत हासिल की और 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा। ओमान की टीम का खाता नहीं खुला और 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की टीम को भाग्य का साथ नहीं मिला। 3 मैच में 2 हारे और एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया और अंक बांटने पर मजबूर हुए।

न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप-सी में अंतिम पायदान पर है। 2 मैच खेलकर दोनों हार गई है। इस ग्रुप में 6 अंक के साथ मेजबान वेस्टइंडीज की टीम सुपर-8 में क्वालीफाइ कर गई है। कीवी टीम के सामने युगांडा और पपुआ न्यू गिनी है। अफगानिस्तान और इंडीज ने कीवी टीम को बुरी तरह से हराकर रेन रेट काफी नीचे कर दिया है।

