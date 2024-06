ENG vs OMA, T20 World Cup: 13.2 ओवर में 47 पर ढेर, 3.1 ओवर में 50 रन बनाकर 8 विकेट से जीते, 101 बॉल पहले मारी बाजी, क्रूर इंग्लैंड कहर...

Highlights ENG vs OMA, T20 World Cup: आदिल राशिद को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। ENG vs OMA, T20 World Cup: आदिल राशिद ने 4 विकेट निकाले ENG vs OMA, T20 World Cup: मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेट लिए।

ENG vs OMA, T20 World Cup: आईसीसी टी20 विश्व कप में क्रूर इंग्लैंड ने सुपर आठ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए ओमान को बुरी तरह से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ओमान की टीम 13.2 ओवर में 47 रन पर ढेर हो गई। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 3.1 ओवर में 2 विकेट पर 50 रन बनाकर बाजी मार ली। गत चैंपियन इंग्लैंड के लिए जीत की बड़ी दरकार थी। आदिल साशिद ने 4 ओवर में 11 रन देकर 4 विकेट झटके। ओमान की टीम चारों मैच हारकर विश्व कप से बाहर हो गई। ओमान टीम की ओर एक खिलाड़ी दोहरे अंक में पहुंचा। शाकिब खान ने 11 रन की पारी खेली।

इंग्लैंड की और में जोफ्रा आर्चर ने 3.2 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट निकाले और मार्क वुड ने 3 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट झटके। इंग्लैंड के कप्तान ने 8 गेंद में 24 रन बनाकर नाबाद रहे। फिल साल्ट ने 3 गेंद में 12 रन बनाए और 2 छक्के उड़ाए। विल जैक्स 5 रन बनाकर आउट हुए। जॉनी बेयरस्ट्रो ने 2 गेंद में 2 चौके की मदद से 8 नाबाद रन बनाए।