"जब नीयत सही होती है, तो नीति सही..., 2014 में हालात एकदम अलग थे", PM मोदी ने RBI के 90वें वर्ष पूरे होने पर कहा

Highlights आज आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री और पीएम मोदी ने भाग लिया इसके साथ ही उन्होंने सरकारी की नीति पर भी बात की 3.25 लाख करोड़ रुपए लोन की हुई रिकवरी- पीएम मोदी

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने पर कहा, "मैं जब 2014 में रिजर्व बैंक के 80 वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। NPA को लेकर भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था"।

#WATCH | Mumbai: At the commemoration ceremony of 90 years of the Reserve Bank of India, PM Modi says, "Our government worked on the strategy of recognition, resolution and recapitalisation. The government did a capital infusion of Rs. 3.5 lakh crores to improve the condition of… pic.twitter.com/XH1Vi717WT

पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक मजबूत और टिकाऊ प्रणाली माना जा रहा है। जो बैंकिंग सिस्टम कभी डूबने की कगार पर था, वो बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है और क्रेडिट में रिकॉर्ड वृद्धि दिखा रहा है।

#WATCH | Mumbai: At the commemoration ceremony of 90 years of the Reserve Bank of India, PM Modi says, "In 2014, when I attended the program for the completion of 80 years of the RBI, the situation was very different. The entire banking sector of India was struggling with… pic.twitter.com/juFQi3ZsLs