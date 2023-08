ITR: इनकम टैक्स रिफंड को लेकर कही आपको भी तो नहीं आया इस नंबर से मैसेज तो हो जाए सावधान, जानिए इसकी असल सच्चाई

Highlights 31 जुलाई तक करदाताओं द्वारा 6.7 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे आईटीआर दाखिल करने के बाद अब रिफंड आने शुरू हो गए हैं रिफंड प्राप्त के लिए करदाता फेक मैसेज से सावधान रहें

Income Tax Refund: आयरकर रिटर्न दाखिल करने वालों लोगों में से अधिकतर को अब तक रिफंड मिल गया होगा। वहीं, कई लोगों को अभी इसके लिए थोड़ा इतंजार करना पड़ रहा है। जिन लोगों को आईटीआर रिफंड नहीं मिला है उनके लिए यह खबर काम की है और उन्हें इससे सावधान रहने की जरूरत है।

इस मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आपके अकाउंट में रिफंड की 5,490 रुपये या अन्य राशि आ चुकी है और इसे लेने के लिए आपको अपने बैंक खाते को वैरिफाई करना होगा। इस तरह का मैसेज अगर आपको आया है तो अभी सावधान हो जाइए और इसका कोई जवाब मत दीजिए।

दरअसल, इस मैसेज को इनकम टैक्स विभाग द्वारा नहीं भेजा गया है और यह धोखाधड़ी के इरादे से वायरल किया जा रहा है। चूंकि, आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख निकल चुकी है और ज्यादातर लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है। जिसके बाद करदाता अपने रिपंड का इंतजार कर रहे हैं।

ऐसे में ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले अपराधी इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये स्पैमर फर्जी आयकर रिफंड संदेशों का लालच देकर लोगों को ठगने के लिए भी कर रहे हैं।

A viral message claims that the recipient has been approved for an income tax refund of ₹ 15,490.#PIBFactCheck



✔️ This claim is 𝐅𝐚𝐤𝐞.



✔️ @IncomeTaxIndia has 𝐧𝐨𝐭 sent this message.



✔️𝐁𝐞𝐰𝐚𝐫𝐞 of such scams & 𝐫𝐞𝐟𝐫𝐚𝐢𝐧 from sharing your personal information. pic.twitter.com/dsRPkhO3gg