BharatPe: वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच भारतपे को बड़ा झटका, चार साल बाद मुख्य कारोबार अधिकारी ने कंपनी छोड़ी, जानें वजह

Highlights भारतपे में शामिल होने से पहले वह बीमा कंपनी रोडजेन में सीबीओ थे। मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। उद्यमिता के जुनून को आगे बढ़ाने के लिए भारतपे से हट रहे हैं।

BharatPe: वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच भारतपे के मुख्य कारोबार अधिकारी (सीबीओ) ध्रुव धनराज बहल चार साल बाद कंपनी छोड़ रहे हैं। कंपनी ने इसकी पुष्टि की है। हाल में गुरुग्राम की कंपनी के कई शीर्ष अधिकारियों ने पद छोड़ा है। बहल 2020 में परिचालन प्रमुख के रूप में कंपनी में शामिल हुए था।

बाद में उन्हें मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। उसके बाद कारोबारी कर्ज को लेकर उन्हें सीबीओ बनाया गया। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘बहल अपने उद्यमिता के जुनून को आगे बढ़ाने के लिए भारतपे से हट रहे हैं। वह संगठन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं और कंपनी की वृद्धि में योगदान दिया है।

हम भारतपे में उनके योगदान के लिए उनका आभार जताते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।’’ बहल भारत फाउंडर्स फंड के साथ एक उद्यम भागीदार हैं। उन्होंने पेटीएम और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ भी काम किया है। भारतपे में शामिल होने से पहले वह बीमा कंपनी रोडजेन में सीबीओ थे।

