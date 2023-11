DA Hike: दिवाली से पहले केंद्र और रेलवे के बाद उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दी तोहफा, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी, जानें असर

Highlights पहली दिसंबर में और दूसरी अप्रैल, 2024 में है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में देने का फैसला किया था। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3.75 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की।

DA Hike: त्योहारी मौसम से ठीक पहले केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड के बाद उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनधारकों के महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

असम सरकार ने घोषणा की कि वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) 4% बढ़ाएगी और इसके साथ ही उनका कुल डीए 46% हो जाएगा। नया फैसला 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। इस बीच, जुलाई 2023 से नवंबर 2023 तक प्रभावी बकाया का भुगतान दो समान किश्तों में किया जाएगा, पहली दिसंबर में और दूसरी अप्रैल, 2024 में है।

Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, "As a Deepawali gift, the state cabinet has approved a 4% Dearness Allowance (DA) for our state government employees. With this increase, the total DA for state government employees in Assam now stands at 46%" pic.twitter.com/Sp99elyh8e