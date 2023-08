Bullet Train: जापान पहुंचे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री फड़नवीस, टोक्यो से क्योटो तक बुलेट ट्रेन में यात्रा, शेयर की वीडियो

Highlights जापान के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचा स्पष्ट रूप से मजबूत है। टिकट प्रणाली, प्लेटफॉर्म सुरक्षा, कतार और हर नियम का शिद्दत से पालन करते हैं।

Bullet Train: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस सोमवार को पांच दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे और इस एशियाई देश के मजबूत सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे की प्रशंसा की । उन्होंने नियमों का ईमानदारी से पालन करने के लिए वहां के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

फड़नवीस को जापान की सरकार ने राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। उन्होंने अपनी उच्च गति के लिए दुनिया भर में मशहूर शिंकानसेन ट्रेन (बुलेट ट्रेन) में भी यात्रा की। टोक्यो पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,''जापान के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है।

