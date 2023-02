Adani LIC: अदानी विवाद के बीच एलआईसी को बड़ा फायदा, शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में उछलकर 8334 करोड़ रुपये

Highlights एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 235 करोड़ रुपये था। 2021-22 इसी तिमाही में 97,620.34 करोड़ रुपये थी। एक साल पहले 2021-22 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 76,574.24 करोड़ रुपये थी।

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कई गुना उछलकर 8,334.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 235 करोड़ रुपये था। एलआईसी के चेयरमैन एम आर कुमार ने कहा कि वह जल्द अडाणी समूह के शीर्ष प्रबंधन से मिलेंगे।

LIC's net income jumps to Rs 8,334.2 crore in Q3 against Rs 235 crore a year ago: Filing