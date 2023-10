बैंकों को 2000 रुपये के 87 फीसदी नोट ही मिले, अभी भी वापस नहीं आई है 12 हजार करोड़ रुपये की करेंसी: शक्तिकांत दास

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि वापस लिए गए 2,000 रुपये के 87 प्रतिशत नोट बैंकों में जमा के रूप में वापस आ गए हैं, जबकि बाकी को काउंटरों पर बदल दिया गया है।

द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि 19 मई 2023 तक प्रचलन में मौजूद 2,000 रुपये के 3.56 लाख करोड़ रुपये के नोटों में से 12,000 करोड़ रुपये अभी भी वापस नहीं आए हैं। पिछले शनिवार को आरबीआई ने कहा था कि 29 सितंबर तक 3.42 लाख करोड़ रुपये के नोट वापस आ चुके हैं और 14,000 करोड़ रुपये अभी भी वापस आने बाकी हैं।

#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says, "...We have announced the withdrawal of Rs 2,000 notes. So far, we have got back about 3.43 lakh crore and about 12,000 crore are left. 87 per cent of it has come as bank deposits..." pic.twitter.com/ODzErdysb2