समलैंगिक विवाह के समर्थन में उतरे विवेक अग्निहोत्री, बोले- "ये अपराध नहीं..."

Highlights समलैंगिक विवाह को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने रखी अपनी राय विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि ये कोई अपराध नहीं है विवेक अग्निहोत्री ने समलैंगिक विवाह को बताया मानवीय आवश्यकता

मुंबई: बॉलीवुड के मशहूर निर्माता और 'द कश्मीरी फाइल्स' के निर्माता विवके अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। विवेक अक्सर किसी न किसी बड़े मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं।

इस बार विवेक ने समलैंगिक विवाह को लेकर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए समलैंगिक विवाह को सही ठहराया है।

विवेक अग्निहोत्री की ये टिप्पणी उस वक्त आई है, जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोधों पर सुनवाई कर रही है।

NO. Same sex marriage is not an ‘urban elitist’ concept. It’s a human need. Maybe some sarkari elites drafted it who have never travelled in small towns & villages. Or Mumbai locals.



First, same sex marriage is not a concept. It’s a need. It’s a right.

And in a progressive,… https://t.co/M4S3o5InXI