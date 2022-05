'ये वो पंजाब नहीं है जिसे मैं जानता था' सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद मशहूर टीवी एक्टर ने दी प्रतिक्रिया

मुंबई: पंजाब के मानसा जिले में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या की घटना से हर कोई स्तब्ध है। मूसेवाला हत्याकांड में सियासी हलकों से लेकर मनोरंजन जगत से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। टीवी अभिनेता करण कुंद्रा ने पंजाबी गायक और रैपर, सिद्धू मूस वाला के निधन पर दुख व्यक्त किया। डांस दीवाने जूनियर्स के सेट पर पापराज़ी के साथ बातचीत के दौरान, करण ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि पंजाब में दिन-दहाड़े कैसे गोलियां चलाई जा रही हैं।

वीडियो में करण यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, 'एक ट्वीट का नतीजा क्या होगा? हम ट्वीट करते हैं और शोक मनाते हैं लेकिन एक मां ने अपने बेटे को ऐसी भयावह स्थिति में खो दिया। मैंने कुछ वीडियो और दृश्य देखे जो इतने रक्तरंजित थे कि यह आपके दिल को गहरी चोट पहुंचाएंगे। वह लगभग 27-28 वर्ष का था और इतनी कम उम्र में उसने जीवन में महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया। पंजाब में दिनदहाड़े गोलियां चल रही हैं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है।"

पंजाब पुलिस द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लेने के एक दिन बाद सिद्धू मूस वाला की मौत हो गई थी। रिपोर्टों के अनुसार, वह उन 424 अन्य लोगों में शामिल थे जिनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। इस बारे में पूछे जाने पर करण ने कहा, 'मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि यह एक राजनीतिक चीज है। ये लोग कौन हैं? और यह कैसे हुआ? क्योंकि भारत में उसे ऐसे ही बंदूकें रखने की अनुमति नहीं है। क्षमा करें, लेकिन यह अफगानिस्तान नहीं है जहां कोई भी हथियारों के साथ घूम सकता है। यह कैसे हुआ क्योंकि यह वह पंजाब नहीं है जिसे मैं जानता था।"

मूसेवाला के निधन पर शोक जताते हुए करण ने रविवार को ट्वीट किया, "पंजाब से भयानक खबर आ रही है...यह सही नहीं है RIP #sidhumoosewala यू लेजेंड! गुस्सा और उदास!"

Terrible news coming in from Punjab.. this is not right RIP #sidhumoosewala you legend.! Angry and sad !