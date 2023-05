The Kerala Story Box Office Collection Day 15: अदा शर्मा स्टाटर फिल्म का जलवा बरकार, 15वें दिन 200 करोड़ क्लब में शामिल होने के करीब पहुंची

By अंजली चौहान | Published: May 20, 2023 11:13 AM

फिल्म में अदा एक हिंदू महिला के किरदार में है। जिसका इस्लाम कबूल करने के लिए ब्रेनवॉश किया गया है और उसे सीरिया भेज दिया जाता है।

