Salman Khan Firing Case: आरोपी अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में की खुदखुशी की कोशिश, अस्पताल में भर्ती

Highlights सलमान खान फायरिंग मामले में ताजा घटनाक्रम में एक आरोपी अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या की कोशिश की है अनुज पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है थापन को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है

नई दिल्ली:सलमान खान फायरिंग मामले में ताजा घटनाक्रम में एक आरोपी अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या की कोशिश की है। अनुज पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। थापन को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले बांद्रा में अभिनेता के आवास के बाहर गोलीबारी करने वाले दोनों शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात के भुज से हिरासत में लिया गया।





Salman Khan residence firing case | Accused Anuj Thapan arrested in the case tried to commit suicide in custody. He was rushed to a nearby hospital: Mumbai Police