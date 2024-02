Poonam Pandey Death: आखिर बोल्ड ही फिल्मों में क्यों नजर आई पूनम पांडे, जानिए वजह

Highlights Poonam Pandey Death: 32 साल की उम्र में पूनम पांडे ने दुनिया को कहा अलविदा Poonam Pandey Death: 11 साल के करियर में इन फिल्मों में आई नजर Poonam Pandey Death: 12 दिन की शादी से टूटी थी पूनम पांडे, पति को करवाया था गिरफ्तार

Poonam Pandey Death:पूनम पांडे का नाम सुनकर अकसर आपके मन में उनके द्वारा फिल्मों में निभाए गए बोल्ड सीन घूमने लगते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि पूनम पांडे ने अपने करियर में सिर्फ बोल्ड ही फिल्में क्यों की। उन्हें अन्य अभिनेत्री की तरह साफ सुथरा रोल क्यों नहीं किया। बताते चले कि पूनम सर्वाइकल कैंसर से अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी हैं।

32 साल की उम्र में पूनम भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं लेकिन उन्होंने अपने 11 साल के बॉलीवुड करियर में कुछ ऐसी फिल्में की जिनके लिए वह हमेशा अपने चाहने वालों के बीच याद के तौर पर जिंदा रहेगी।

I love shooting in Maldives but I will never shoot in Maldives again. When I was scheduled to shoot my next shoot in Maldives, I told my team that I will not Fly if this shoot gets stuck in Maldives. Fortunately, they agreed and now hoping to shoot in lakshadweep. #cancelledshoot… pic.twitter.com/nQE73E818A