Parineeti Chopra Raghav Chadha marriage: उदयपुर पहुंचे परिणीति चोपड़ा और आप सांसद राघव चड्ढा, प्रियंका चोपड़ा जोनास के पहुंचने की उम्मीद, देखें वीडियो

Highlights परिणीति (34) और चड्ढा (34) अपने परिवारों के साथ उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर पहुंचे। शादी के लिए परिणीति की बहन प्रियंका चोपड़ा जोनास के भी शनिवार को उदयपुर पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समारोह में शरीक होंगे।

Parineeti Chopra Raghav Chadha marriage: आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा इस सप्ताह होने वाली अपनी शादी से पहले शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। शनिवार को विवाह पूर्व समारोह और रविवार को उदयपुर के ‘द लीला पैलेस’ में होने वाले मुख्य समारोह में कई नामचीन नेताओं और फिल्मी हस्तियों के शरीक होने की उम्मीद है।

Dance, music and decorations outside Udaipur airport in Rajasthan.



AAP MP Raghav Chadha and actor Parineeti Chopra will arrive here today. The couple will tie the knot in Udaipur reportedly over this weekend.#RaghavChadha#ParineetiChopra#marriagepic.twitter.com/ER18VffgaP