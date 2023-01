नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां उनकी पत्नी आलिया के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें मामला

Highlights अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां मेहरूनिसा सिद्दीकी ने अभिनेता की पत्नी आलिया सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वर्सोवा पुलिस ने आलिया को पूछताछ के लिए समन भेजा है। नवाज की मां और पत्नी के बीच संपत्ति विवाद भी चल रहा है।

नई दिल्ली: अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां मेहरूनिसा सिद्दीकी ने अभिनेता की पत्नी आलिया सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वर्सोवा पुलिस ने आलिया को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महरूनिसा की शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 452, 323, 504 और 506 के तहत आलिया के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवाज की मां और पत्नी के बीच संपत्ति विवाद भी चल रहा है।

आलिया ने इंस्टाग्राम पर अपने खिलाफ शिकायत की एक कॉपी पोस्ट की और लिखा, "चौंकाने वाला...मेरे पति के खिलाफ मेरी वास्तविक आपराधिक शिकायतें पुलिस द्वारा अनसुनी कर दी जाती हैं। हालांकि, मैं अपने पति के घर में प्रवेश करती हूं और मेरे खिलाफ तुरंत एक आपराधिक शिकायत / प्राथमिकी दर्ज की जाती है।" कुछ घंटों के भीतर। क्या मुझे कभी इस तरह से न्याय मिलेगा।"

There is a property dispute between Nawazuddin, Nawazuddin's mother and Zainab alias Alia. A case has been registered u/s 452, 323, 504 and 506 of IPC. Zainab is Nawazuddin's second wife: Versova Police