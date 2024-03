Miss World 2024: भारत नहीं इस देश की सुंदरी ने पहना मिस वर्ल्ड का ताज, जानिए कैसे सबको पीछे छोड़ बनी विजेता

Miss World 2024: 71वें मिस वर्ल्ड 2024 के विनर की घोषणा होते ही चारों तरफ जश्न का माहौल है। भारत द्वारा होस्ट किए गए कार्यक्रम में चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता जीतकर खूबसूरत ताज पहना। चेक गणराज्य की विश्व सुंदरी ने तमाम प्रतियोगियों को पीछे छोड़ कर एख ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसके बाद हर तरफ क्रिस्टीना के ही चर्चे हैं। बहुप्रतीक्षित ग्रैंड फिनाले मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ।

पिस्जकोवा को विजेता घोषित किए जाने से पहले, लेबनान की यास्मीन अजायटौन, त्रिनिदाद और टोबैगो के अचे अब्राहम और बोत्सवाना के लेसेगो चोम्बो ने शीर्ष चार में जगह बनाई। उन्हें शार्क टैंक जजों के सामने अपनी बात रखनी थी जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान विशेष उपस्थिति दर्ज कराई।

भारत का नेतृ्त्व कर रही सिनी शेट्टी भले ही ताज जीतने से पीछे रह गई लेकिन उन्होंने सभी जजों का दिल जीत लिया। शेट्टी प्रतियोगिता में शीर्ष आठ में जगह बनाने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए, जिसमें दुनिया भर से 112 दावेदार शामिल थे।

