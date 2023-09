Khichdi 2 Teaser: बड़े पर्दे पर दर्शकों को हंसाने के लिए हंसा और प्रफुल्ल की जोड़ी वापस लौटी, खिचड़ी 2 का धमाकेदार टीजर रिलीज

Khichdi 2 Teaser: टेलीविजन जगत का सबसे लोकप्रिय कॉमेडी शो रहा 'खिचड़ी' हर उम्र का पसंदीदा प्रोग्राम रहा है। सालों से लोगों को हंसाने वाला खिचड़ी शो भले ही अब टीवी पर नहीं आता लेकिन इस पर बनी फिल्मी ने बड़े पर्दे पर दर्शकों को खूब हंसाया है।

ऐसे में एक बार फिर करीब 13 सालों के बाद खिचड़ी आपको हंसाने के लिए बड़े पर्दे पर वापसी कर रहा है। पारेख परिवार की हंसी-ठिठोली के साथ फिल्म खिचड़ी 2 का टीजर रिलीज किया गया है। टीजर रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों को ये खूब पसंद आ रहा है।

खिचड़ी 2 मिशन पंथुकिस्तान का टीजर हिट गुजराती परिवार की वापसी का प्रतीक है क्योंकि वे ₹5 करोड़ के बदले एक गुप्त मिशन पर जाते हैं।

खिचड़ी का टीजर एक वॉयसओवर के साथ खूबसूरत लोकेशन से शुरू होता है। टीजर में कहा गया है कि हर मिशन शुरुआत में असंभव है जबकि कुछ को टाइगर द्वारा पूरा किया जाता है कुछ को पठान द्वारा संभाला जाता है। और फिर दर्शकों को उस मिशन के बारे में पता चलता है जिसे खिचड़ी के कलाकारों को ₹5 करोड़ में पूरा करने के लिए कहा गया है।

