पत्रकार संग बदसलूकी मामले में सलमान खान को राहत, होईकोर्ट ने रद्द की प्राथमिकी, अब अंधेरी कोर्ट में नहीं होंगे पेश, जानें मामला

मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता सलमान खान को राहत दे दी है। गुरुवार अभिनेता के खिलाफ एक पत्रकार द्वारा 2019 में दर्ज कराई गई शिकायत को खारिज कर दिया। पत्रकार ने अभिनेता और उनके अंगरक्षक पर अपने साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने कहा कि सलमान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख द्वारा दायर आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक निचली अदालत द्वारा सलमान और शेख को जारी किए गए समन भी रद्द कर दिए। मजिस्ट्रेट अदालत ने मार्च 2022 में सलमान और शेख को समन जारी कर उन्हें पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था।

