Fukrey 3 Box Office Day 1: पंकज त्रिपाठी की फिल्म को मिली बंपर ओपनिंग, पहले दिन कमाए 8.5 करोड़ रुपये

Highlights फुकरे 3 ने भारत में पहले दिन 8.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। फुकरे 3 विपुल विग द्वारा लिखित और एक्सेल एंटरटेनमेंट के लिए रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित है। यह फिल्म पहले 7 सितंबर को शाहरुख खान की जवान के साथ सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।

मुंबई: पंकज त्रिपाठी, पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, ऋचा चड्ढा और मनजोत सिंह अभिनीत फुकरे 3 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। मृगदीप सिंह लांबा द्वारा निर्देशित इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज होने पर अच्छी समीक्षा मिली। Sacnilk.com के मुताबिक, फुकरे 3 ने भारत में पहले दिन 8.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।

कथित तौर पर फिल्म को गुरुवार को कुल मिलाकर 22.12 प्रतिशत हिंदी ऑक्यूपेंसी मिली। फिल्म व्यापार विशेषज्ञों ने एक मनोरंजक घड़ी तैयार करने के लिए निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा की भी प्रशंसा की। तरण आदर्श ने यह भी भविष्यवाणी की कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अद्भुत काम करेगी। फुकरे 3 विपुल विग द्वारा लिखित और एक्सेल एंटरटेनमेंट के लिए रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा निर्मित है।

यह फिल्म पहले 7 सितंबर को शाहरुख खान की जवान के साथ सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, इस महीने की शुरुआत में निर्माताओं ने फिल्म को स्थगित कर दिया और रिलीज की तारीख 28 सितंबर कर दी। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में ऋचा चड्ढा ने बताया कि फुकरे फ्रेंचाइजी सफल क्यों है। उन्होंने कहा, "दर्शकों को फिल्में इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि हर किरदार अनोखा होता है।"

#OneWordReview...#Fukrey3: ROCKING.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Get ready for a wild ride yet again… #Fukrey3 stays true to its concept: It’s wild, wacky, crazy, twisted and funny, with LOL moments aplenty… Wait, there’s a message as well… This brand is definitely here to stay…… pic.twitter.com/wj5SjcysvM