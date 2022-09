Falguni Pathak: नेहा कक्कड़ के 'मैंने पायल है छनकाई' रीमिक्स सॉन्ग पर फाल्गुनी पाठक हुईं आग बबूला, कहा- 'काश! मैं लीगल एक्शन ले पाती'

Highlights फाल्गुनी पाठक ने कहा- हमारे लिए हमारे पुराने क्लासिक्स को बर्बाद करना बंद करें लीगल एक्शन लेने की बात पर फाल्गुनी ने कहा - काश! वो ऐसा कर पातीं सोशल मीडिया पर फैंस गाने की ओरिजनल सिंगर फाल्गुनी पाठक के सपोर्ट में उतरे

Falguni Pathak: मशहूर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कड़ ने फाल्गुनी पाठक के चर्चित गाने 'मैंने पायल है छनकाई' गाने का रीमिक्स गाया है। जिसको लेकर फाल्गुनी पाठक नाराज हो गई हैं। कई प्रशंसकों ने भी नेहा की ओरिजनल गाने को `बर्बाद करने` के लिए आलोचना की। गाने के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस गाने की ओरिजनल सिंगर फाल्गुनी पाठक के सपोर्ट में उतर आए हैं।

90 के दशक के हिट ट्रैक के पीछे मूल गायिका फाल्गुनी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रशंसकों के पोस्ट को परोक्ष रूप से `ओ सजना` शीर्षक से नेहा के संस्करण की अस्वीकृति दिखाते हुए साझा किया। फाल्गुनी की इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट में कहा, "आप कब तक नेहा कक्कड़ के साथ जा सकते हैं? हमारे लिए हमारे पुराने क्लासिक्स को बर्बाद करना बंद करें। फाल्गुनी पाठक ओजी हैं। इसे पहले से ही बंद करो।"

सिंगर ने इस पूरे मामले में पिंकविला को भी एक इंटरव्यू दिया है। जहां लीगल एक्शन लेने की बात पर फाल्गुनी ने कहा कि काश! वो ऐसा कर पातीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि इस गाने के अधिकार उनके पास नहीं हैं।

